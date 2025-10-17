Лидер переворота на Мадагаскаре приведен к присяге в качестве президента 17.10.2025, 12:35

Фото: Brian Inganga/AP/picture-alliance

Военный захват власти вызвал осуждение со стороны ООН и Африканского союза.

Полковник Майкл Рандрианирина в пятницу принял присягу в качестве нового президента Мадагаскара после военного переворота, произошедшего на этой неделе на фоне молодежных протестов, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Военный захват власти вызвал осуждение со стороны ООН и Африканского союза, который приостановил членство Мадагаскара. Отстраненный президент Андри Раджоэлина покинул страну, заявив, что его жизни угрожает опасность. Во вторник парламент объявил ему импичмент заочно, вскоре после того как Рандрианирина заявил о переходе власти к военным.

Протесты против Раджоэлины продолжались три недели. Молодежь выступала против хронических перебоев с электричеством и водой, а также растущей нищеты. Переломным моментом стало восстание подразделения Рандрианирины — CAPSAT, которое перешло на сторону демонстрантов.

Согласно данным Всемирного банка, около 75% из 30 миллионов жителей Мадагаскара живут за чертой бедности, а электричество доступно лишь 36% населения, причем с регулярными отключениями.

Рандрианирина заявил, что страной будет управлять военный совет совместно с переходным гражданским правительством в течение ближайших двух лет, после чего состоятся выборы.

«Мадагаскар не выбирал военный режим. Правительство остается гражданским, а президентский совет состоит из военных и гражданских лиц», — подчеркнул он.

Местонахождение Раджоэлины остается неизвестным. СМИ сообщают, что 51-летний политик был вывезен французским военным самолетом на остров Реюньон, откуда направился в Дубай.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com