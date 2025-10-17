Стало известно, сколько белорусов попросили международную защиту в Польше в 2025-ом году 17.10.2025, 12:43

Фото: Charter97.org

Опубликована статистика.

Управлением по делам иностранцев Польши опубликовало статистику по ситуации с предоставлением международной защиты для иностранцев.

В январе-сентябре 2025 года белорусы подали 2,3 тыс. заявлений о международной защите в Польше. 1,3 тыс. человек получили положительные решения и около 100 — отказы.

Еще 100 дел прекращены. Most обращает внимание, что доля положительных решений по-прежнему очень велика — их более 85%.

Для сравнения: за I полугодие белорусы подали 1,6 тыс. заявлений и получили 1 тыс. положительных решений. Это значит, что за три последних месяца — июль-сентябрь — международную защиту предоставили всего 300 белорусам. А новых обращений было 700.

Таким образом, заявления накапливаются. В сентябре принят закон, которым «заморожены» сроки рассмотрения дел о международной защите. Это значит, что дела все еще рассматриваются, но Управление по делам иностранцев не обязано укладываться в установленные сроки — 6 месяцев в общем случае и 15 месяцев — в сложном или при большом наплыве заявлений.

Отметим, что за 9 месяцев прошлого года ее получили 2,1 тыс. белорусов.

В то же время можно прогнозировать, что потребность белорусов в этом механизме будет расти, поскольку в конце 2025 года и 2026 году у многих эмигрантов будут заканчиваться трехлетние гуманитарные виды на жительство, которые активно выдавались в 2022-2023 годах.

