ВСУ поразили две нефтебазы в Крыму

ВСУ поразили две нефтебазы в Крыму1
- 17.10.2025, 18:21
Появилось видео.
Беспилотники Сил специальных операций в ночь с 16 на 17 октября поразили сразу две нефтебазы россиян во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба ССО ВСУ.
Отмечается, что в ночь на 17 октября ударные дроны ССО атаковали ряд объектов российских оккупантов на полуострове. В результате атаки дронов поражена нефтебаза в населенном пункте Гвардейское.
Также поражено так называемое «федеральное государственное казенное учреждение» (ФГКУ) комбината «Гвардейское» в населенном пункте Карьерное в Сакском районе временно оккупированного Крыма.
«Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага», - сказано в сообщении.