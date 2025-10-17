Мощная атака дронов на Крым: в Гвардейском пылают нефтебаза и аэродром

Мощная атака дронов на Крым: в Гвардейском пылают нефтебаза и аэродром4
17.10.2025, 7:53
Зарево видно на многие километры.
Ночью 17 октября беспилотники атаковали временно оккупированный Крым: взрывы прогремели в поселке Гвардейском, а также в Симферополе. Дым от пожара после атаки виднеется на многие километры.
Вероятно, беспилотники атаковали местную нефтебазу и склад боеприпасов (БК) россиян. Также столб дыма виднеется, предварительно, над одним из местных аэродромов. Об атаке сообщил мониторинговый канал «Крымский ветер».
«Поселок Гвардейское атакуют дроны, горит нефтебаза, сообщают подписчики. Стрельба и взрывы начались около 02:40 часов. Также, по предварительной информации, есть попадание по складу боеприпасов», — говорится в сообщении.
Также в паблике обнародовали кадры с места поражения российских объектов в Крыму. На видеороликах видно, как поднимается пожар.
Впоследствии мониторинговый канал обнародовал спутниковый снимок атакованной нефтебазы в Гвардейском. По данным аналитиков, объект принадлежит к сети АЗС ATAN, которая является крупнейшей сетью ведущих автозаправочных комплексов на территории оккупированного Крыма.
«Похоже, теперь бензина и дизтоплива в Крыму станет еще меньше», — отметили аналитики.
Около 06:20 часов в Крыму снова прогремели взрывы: на этот раз их слышали в Симферополе и Симферопольском районе, уточнил Telegram-канал. Через несколько минут взрывы прозвучали повторно: всего местные слышали по меньшей мере четыре громких звука взрывов.
«Зарево видно на многие километры, сообщают подписчики», — отметили аналитики.
Впоследствии мониторинговый канал уточнил, что из Симферополя виднеются два столба дыма. Один из них — от атакованной нефтебазы, горящей в Гвардейском, а другой, вероятно, со стороны одного из местных аэродромов.
«Один — от горящей нефтебазы в Гвардейском, второй из аэропорта Симферополь или аэродрома в Гвардейском (они почти на одной линии)», — отметили аналитики.
Однако точно установить локацию, которую, вероятно, поразили беспилотники, аналитикам на момент публикации не удалось. Также не поступало официальных данных об атаке или поражении объектов в Крыму.