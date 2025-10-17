закрыть
17 октября 2025, пятница, 9:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мощная атака дронов на Крым: в Гвардейском пылают нефтебаза и аэродром

4
  • 17.10.2025, 7:53
  • 5,462
Мощная атака дронов на Крым: в Гвардейском пылают нефтебаза и аэродром

Зарево видно на многие километры.

Ночью 17 октября беспилотники атаковали временно оккупированный Крым: взрывы прогремели в поселке Гвардейском, а также в Симферополе. Дым от пожара после атаки виднеется на многие километры.

Вероятно, беспилотники атаковали местную нефтебазу и склад боеприпасов (БК) россиян. Также столб дыма виднеется, предварительно, над одним из местных аэродромов. Об атаке сообщил мониторинговый канал «Крымский ветер».

«Поселок Гвардейское атакуют дроны, горит нефтебаза, сообщают подписчики. Стрельба и взрывы начались около 02:40 часов. Также, по предварительной информации, есть попадание по складу боеприпасов», — говорится в сообщении.

Также в паблике обнародовали кадры с места поражения российских объектов в Крыму. На видеороликах видно, как поднимается пожар.

Впоследствии мониторинговый канал обнародовал спутниковый снимок атакованной нефтебазы в Гвардейском. По данным аналитиков, объект принадлежит к сети АЗС ATAN, которая является крупнейшей сетью ведущих автозаправочных комплексов на территории оккупированного Крыма.

«Похоже, теперь бензина и дизтоплива в Крыму станет еще меньше», — отметили аналитики.

Около 06:20 часов в Крыму снова прогремели взрывы: на этот раз их слышали в Симферополе и Симферопольском районе, уточнил Telegram-канал. Через несколько минут взрывы прозвучали повторно: всего местные слышали по меньшей мере четыре громких звука взрывов.

«Зарево видно на многие километры, сообщают подписчики», — отметили аналитики.

Впоследствии мониторинговый канал уточнил, что из Симферополя виднеются два столба дыма. Один из них — от атакованной нефтебазы, горящей в Гвардейском, а другой, вероятно, со стороны одного из местных аэродромов.

«Один — от горящей нефтебазы в Гвардейском, второй из аэропорта Симферополь или аэродрома в Гвардейском (они почти на одной линии)», — отметили аналитики.

Однако точно установить локацию, которую, вероятно, поразили беспилотники, аналитикам на момент публикации не удалось. Также не поступало официальных данных об атаке или поражении объектов в Крыму.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров