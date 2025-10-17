Трамп и Зеленский встретились в Белом доме

Трамп и Зеленский встретились в Белом доме1
- 17.10.2025, 20:46
- 3,950
Первые подробности.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, 17 октября.
Встреча президентов США и Украины началась с получасовой задержкой. Особых заявлений для прессы с порога Белого дома не было.
Трамп похлопал Зеленского по спине и показал кулак журналистам.
Один из репортеров успел спросить у Трампа, верит ли он в то, что сможет убедить Путина прекратить войну в Украине.
«Да, мы можем», - ответил он.
Отметим, начало встречи Зеленского и Трампа планировалось на 20:00 по Минску.
Переговоры президентов Украины и США запланированы в неформальной обстановке во время обеда, без прессы. Среди тем — поддержка Украины, вооружение, переговоры с РФ, а одна из главных озвученных накануне — возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Президент США во время встречи с Зеленским планирует обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров, о чем сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, Трамп и Путин обсудили потенциальную встречу в Будапеште, и американский президент поднимет этот вопрос во время переговоров с Зеленским.