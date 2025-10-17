Трамп и Зеленский встретились в Белом доме 1 17.10.2025, 20:46

Первые подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, 17 октября.

Встреча президентов США и Украины началась с получасовой задержкой. Особых заявлений для прессы с порога Белого дома не было.

Трамп похлопал Зеленского по спине и показал кулак журналистам.

Один из репортеров успел спросить у Трампа, верит ли он в то, что сможет убедить Путина прекратить войну в Украине.

«Да, мы можем», - ответил он.

Отметим, начало встречи Зеленского и Трампа планировалось на 20:00 по Минску.

Переговоры президентов Украины и США запланированы в неформальной обстановке во время обеда, без прессы. Среди тем — поддержка Украины, вооружение, переговоры с РФ, а одна из главных озвученных накануне — возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Президент США во время встречи с Зеленским планирует обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров, о чем сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп и Путин обсудили потенциальную встречу в Будапеште, и американский президент поднимет этот вопрос во время переговоров с Зеленским.

