17 октября 2025, пятница
Российская пенсионерка простояла в очереди на жилье 63 года

  17.10.2025
Российская пенсионерка простояла в очереди на жилье 63 года

Жилье женщина до сих пор не получила.

Пенсионерка из Улан-Удэ простояла в очереди на жилье 63 года, однако до сих пор его не получила. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

В данный момент Зинаида Владимировна живет в деревянной разваливающейся хижине 1917 года постройки на центральной улице Соборной. В очередь на новое жилье она встала в 1963-м. В старом здании протекает кровля, завалинки и печь разрушены, а на потолке — крупные щели. Чтобы обогреть дом зимой, приходится тратить восемь машин дров.

С 2016 года пенсионерка числилась первой в очереди. В 2020-м ее нынешний дом признали непригодным для проживания, при этом в администрации заявили, что подходящего муниципального жилья для женщины нет.

