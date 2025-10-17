Российская пенсионерка простояла в очереди на жилье 63 года 1 17.10.2025, 20:56

Жилье женщина до сих пор не получила.

Пенсионерка из Улан-Удэ простояла в очереди на жилье 63 года, однако до сих пор его не получила. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

В данный момент Зинаида Владимировна живет в деревянной разваливающейся хижине 1917 года постройки на центральной улице Соборной. В очередь на новое жилье она встала в 1963-м. В старом здании протекает кровля, завалинки и печь разрушены, а на потолке — крупные щели. Чтобы обогреть дом зимой, приходится тратить восемь машин дров.

С 2016 года пенсионерка числилась первой в очереди. В 2020-м ее нынешний дом признали непригодным для проживания, при этом в администрации заявили, что подходящего муниципального жилья для женщины нет.

