С начала года ВСУ поразили 45 важных объектов топливного и военного комплексов РФ
- 18.10.2025, 19:59
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ.
С начала 2025 года украинские военные уничтожили 45 объектов топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов России. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
Он отметил, что поражение объектов на территории РФ в рамках операции Deep Strike стало наиболее эффективным за все годы войны.
- С начала года нанесено успешное огневое поражение по 45 объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов России. Общие объемы производства горюче-смазочных материалов в РФ уменьшились почти на 25%. Ежедневно от снижения экспорта нефтепродуктов страна-агрессор теряет более 46 млн долларов, — рассказал главком ВСУ.