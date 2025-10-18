С начала года ВСУ поразили 45 важных объектов топливного и военного комплексов РФ 18.10.2025, 19:59

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ.

С начала 2025 года украинские военные уничтожили 45 объектов топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов России. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Он отметил, что поражение объектов на территории РФ в рамках операции Deep Strike стало наиболее эффективным за все годы войны.

- С начала года нанесено успешное огневое поражение по 45 объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов России. Общие объемы производства горюче-смазочных материалов в РФ уменьшились почти на 25%. Ежедневно от снижения экспорта нефтепродуктов страна-агрессор теряет более 46 млн долларов, — рассказал главком ВСУ.

