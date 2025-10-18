В Финляндии произошло масштабное ДТП с участием около 50 авто 1 18.10.2025, 20:23

1,348

Причина — туман и гололед.

В субботу юг Финляндии охватили густой туман и нулевая температура, что привело к образованию тонкой гололедицы на дорогах. В этих опасных условиях произошли десятки «цепных» аварий, сообщает Yle.

Больше всего ДТП зафиксировано вблизи города Лахти. Только на участке Нелостье пострадали 40 автомобилей, десять человек получили незначительные травмы. Среди участников аварий даже полицейские автомобили.

Журналистка Yle Туйя Ниеминен, чей автомобиль также попал в ДТП, рассказала, что туман появился внезапно, а дорога мгновенно покрылась льдом. По ее словам, остановивших движение полицейских они увидели только в последний момент, а попытка затормозить привела к столкновению.

В направлении Тампере опрокинулся грузовик с цистерной, после чего произошло еще несколько аварий с десятком машин. Движение пришлось полностью перекрыть в обоих направлениях.

По данным полиции, движение на дорогах юга Финляндии было затруднено в течение нескольких часов. К обеду проезд постепенно восстановили, однако водителей призывали быть максимально осторожными из-за риска повторного образования гололеда.

