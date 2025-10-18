закрыть
В США проходят массовые протесты против политики Трампа

  • 18.10.2025, 20:43
В США проходят массовые протесты против политики Трампа

Американцы жалуются на то, что правление Трампа становится все более милитаризованным и авторитарным.

В Соединенных Штатах в субботу люди вышли на общенациональный митинг - по всей стране проходит акция «Нет королям» (No Kings) в знак протеста против политики администрации президента Дональда Трампа, пишет CNN (перевод - «Униан»).

По данным издания, всего запланировано более 2500 мероприятий, на которые, как ожидается, соберутся миллионы участников.

Организаторы митингов говорят, что потребность в массовых акциях назрела в связи с тем, что правление Трампа становится все более милитаризованным и авторитарным. В частности, указывают на масштабные рейды и развертывание войск в штатах, возглавляемых демократами.

Во время протестов люди держат лозунги «Нет королям», «Люди вместо миллиардеров». Также они скандируют в мегафоны лозунги: «Вот как выглядит демократия», «Ни ненависти, ни страха - иммигранты здесь приветствуются».

Издание напомнило, что протесты происходят еще и на фоне шатдауна в США, когда законодатели-республиканцы и Белый дом противостоят с демократами по законопроекту о финансировании правительства.

