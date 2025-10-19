«Победа Украины — это наш шанс сменить строй в Беларуси» 1 19.10.2025, 8:28

Как белорусские добровольцы воюют в Харьковской области.

«Хартія» —13-я бригада Национальной гвардии Украины сняла фильм, посвященный иностранным добровольцам, которые погибли за Украину. Главные герои репортажа — беларусы, которые воюют севернее Харькова в минометном расчете.

«Россияне непрерывно обстреливают позицию артиллерией, сбрасывают FPV и дистанционно минируют самодельными взрывчатками. Несмотря на все, минометчики из Беларуси упорно идут к своей цели — победить Россию», — говорится в анонсе фильма.

О гибели солдата с позывным «Месяц» в конце августа сообщила волонтерская сеть «Колективи Солідарності»

Доброволец с позывным «Месяц» рассказал, что его арестовали за бело-красно-белую футболку на 30 суток. В этой футболке он вышел на День Воли.

Парень приехал в Украину в конце 2022 года, в бригаде он корректирует минометы.

Жена «Месяца» — волонтер, помогает Международному легиону. Она китаянка.

— В Беларуси очень легко оказаться в тюрьме по уголовной статье, — рассказал парень. — Маму моего хорошего друга арестовали на полтора года за дизлайк в интернете, на Ютубе.

В Беларуси арестовывали белорусов за белорусскую мову. Потому что считается, что на белорусской мове говорит в основном оппозиционеры.

Доброволец с позывным «Каралуг» признается, что вернуться на родину не может: «Гэта будзе гадоў 20 у плечы ў турму як мінімум».

— В 2021 году судьба заставила покинуть родину. Основная причина — это была то, что можно было познакомиться с правоохранительной системой Беларуси изнутри, — говорит мужчина.

Когда началась война в Украине, он понял, что единственная возможность вернуться домой и поменять власть на родине — это отстаивать независимость Украины.

— Потому я и борюсь тут за вашу и нашу свободу, как бы банально это ни звучало.

Доброволец с позывным «Річ» рассказал, что приехал в Украину в 2020 году, бежал от власти. На тот момент ему было 15 лет.

— Для меня любой белорус здесь — это, по сути, свой брат, сестра. Защищать их — мой долг.

Парень не рассматривает возвращение в Беларусь.

— Не хочу связывать свою жизнь с этой страной. Она сделала для меня слишком много плохого, и, возможно, я никогда туда не вернусь.

Свобода для него это возможность выбирать свой путь. Свободным он себя не считает, потому что сейчас у него выбор без выбора: или убей, или будешь убит.

То, что он был ребенком, когда покинул Беларусь, «Річ» объясняет:

— Такой режим не считается с возрастом, с полом, расой или чем-нибудь ещё. Он считается только с лояльностью.

— Беларусы, которые здесь находятся, — активные люди, которые что-то хотят изменить в этом мире, — считает доброволец с позывным «Сварог». — Я хочу победы Украины, и в принципе это был бы и наш шанс сменить тот строй, что существует в Беларуси.

