закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Победа Украины — это наш шанс сменить строй в Беларуси»

1
  • 19.10.2025, 8:28
«Победа Украины — это наш шанс сменить строй в Беларуси»

Как белорусские добровольцы воюют в Харьковской области.

«Хартія» —13-я бригада Национальной гвардии Украины сняла фильм, посвященный иностранным добровольцам, которые погибли за Украину. Главные герои репортажа — беларусы, которые воюют севернее Харькова в минометном расчете.

«Россияне непрерывно обстреливают позицию артиллерией, сбрасывают FPV и дистанционно минируют самодельными взрывчатками. Несмотря на все, минометчики из Беларуси упорно идут к своей цели — победить Россию», — говорится в анонсе фильма.

О гибели солдата с позывным «Месяц» в конце августа сообщила волонтерская сеть «Колективи Солідарності»

Доброволец с позывным «Месяц» рассказал, что его арестовали за бело-красно-белую футболку на 30 суток. В этой футболке он вышел на День Воли.

Парень приехал в Украину в конце 2022 года, в бригаде он корректирует минометы.

Жена «Месяца» — волонтер, помогает Международному легиону. Она китаянка.

— В Беларуси очень легко оказаться в тюрьме по уголовной статье, — рассказал парень. — Маму моего хорошего друга арестовали на полтора года за дизлайк в интернете, на Ютубе.

В Беларуси арестовывали белорусов за белорусскую мову. Потому что считается, что на белорусской мове говорит в основном оппозиционеры.

Доброволец с позывным «Каралуг» признается, что вернуться на родину не может: «Гэта будзе гадоў 20 у плечы ў турму як мінімум».

— В 2021 году судьба заставила покинуть родину. Основная причина — это была то, что можно было познакомиться с правоохранительной системой Беларуси изнутри, — говорит мужчина.

Когда началась война в Украине, он понял, что единственная возможность вернуться домой и поменять власть на родине — это отстаивать независимость Украины.

— Потому я и борюсь тут за вашу и нашу свободу, как бы банально это ни звучало.

Доброволец с позывным «Річ» рассказал, что приехал в Украину в 2020 году, бежал от власти. На тот момент ему было 15 лет.

— Для меня любой белорус здесь — это, по сути, свой брат, сестра. Защищать их — мой долг.

Парень не рассматривает возвращение в Беларусь.

— Не хочу связывать свою жизнь с этой страной. Она сделала для меня слишком много плохого, и, возможно, я никогда туда не вернусь.

Свобода для него это возможность выбирать свой путь. Свободным он себя не считает, потому что сейчас у него выбор без выбора: или убей, или будешь убит.

То, что он был ребенком, когда покинул Беларусь, «Річ» объясняет:

— Такой режим не считается с возрастом, с полом, расой или чем-нибудь ещё. Он считается только с лояльностью.

— Беларусы, которые здесь находятся, — активные люди, которые что-то хотят изменить в этом мире, — считает доброволец с позывным «Сварог». — Я хочу победы Украины, и в принципе это был бы и наш шанс сменить тот строй, что существует в Беларуси.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко