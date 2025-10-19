СМИ: Проблема России с подводными лодками гораздо серьезнее, чем можно представить 19.10.2025, 10:34

1,426

Развертывание субмарин сейчас выглядит скорее как показуха.

Российская подводная лодка Б-261 «Новороссийск», являющаяся носителем «Калибров», недавно с позором вернулась из Средиземного моря из-за технической неисправности. На нем вышла из строя топливная система, из-за чего дизельное топливо заполнило трюм. Однако, как отмечают эксперты Naval News, главной проблемой является не сам факт поломки, а глобальные причины этого инцидента, указывающие на гораздо более глубокую проблему подводных лодок для российского ВМС.

Прежде всего, из-за агрессии против Украины Турция закрыла прохождение любых военных кораблей через Босфор. Поэтому для миссий в Средиземном море РФ начала привлекать корабли, находившиеся на Балтийском флоте, которые в результате вынуждены преодолевать 4 тысячи километров к месту развертывания и обратно. То есть значительная часть автономности плавания и технический ресурс приходится теперь на путь к месту дежурства.

Вторым ударом стала потеря РФ своего присутствия в Сирии в начале 2025 года и крупнейшего актива - пункта материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, что лишило российские корабли базы обслуживания и ремонта в Средиземном море.

И именно это в конце концов и привело к последствиям, когда российская подводная лодка потерпела поломку и была вынуждена возвращаться обратно. При этом демонстрируя не столько малую надежность, а в целом невозможность ВМФ РФ выполнять задачи в Средиземном море.

«Развертывание подводных лодок сейчас выглядит скорее как показуха, чем как значимый военно-морской потенциал. Россия потеряла всякое ощущение постоянства в Средиземном море. Это не просто история об одной несчастной подводной лодке, это растущая дыра в мощностях и возможностях», - пишет Naval News.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com