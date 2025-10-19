закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Проблема России с подводными лодками гораздо серьезнее, чем можно представить

  • 19.10.2025, 10:34
  • 1,426
СМИ: Проблема России с подводными лодками гораздо серьезнее, чем можно представить

Развертывание субмарин сейчас выглядит скорее как показуха.

Российская подводная лодка Б-261 «Новороссийск», являющаяся носителем «Калибров», недавно с позором вернулась из Средиземного моря из-за технической неисправности. На нем вышла из строя топливная система, из-за чего дизельное топливо заполнило трюм. Однако, как отмечают эксперты Naval News, главной проблемой является не сам факт поломки, а глобальные причины этого инцидента, указывающие на гораздо более глубокую проблему подводных лодок для российского ВМС.

Прежде всего, из-за агрессии против Украины Турция закрыла прохождение любых военных кораблей через Босфор. Поэтому для миссий в Средиземном море РФ начала привлекать корабли, находившиеся на Балтийском флоте, которые в результате вынуждены преодолевать 4 тысячи километров к месту развертывания и обратно. То есть значительная часть автономности плавания и технический ресурс приходится теперь на путь к месту дежурства.

Вторым ударом стала потеря РФ своего присутствия в Сирии в начале 2025 года и крупнейшего актива - пункта материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, что лишило российские корабли базы обслуживания и ремонта в Средиземном море.

И именно это в конце концов и привело к последствиям, когда российская подводная лодка потерпела поломку и была вынуждена возвращаться обратно. При этом демонстрируя не столько малую надежность, а в целом невозможность ВМФ РФ выполнять задачи в Средиземном море.

«Развертывание подводных лодок сейчас выглядит скорее как показуха, чем как значимый военно-морской потенциал. Россия потеряла всякое ощущение постоянства в Средиземном море. Это не просто история об одной несчастной подводной лодке, это растущая дыра в мощностях и возможностях», - пишет Naval News.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко