закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Россияне заметили проблемы с бензином после украинских ударов

  • 19.10.2025, 12:40
ISW: Россияне заметили проблемы с бензином после украинских ударов

И ожидают только худшего.

Российские пропагандисты признали, что большинство россиян ожидают существенного роста цен на бензин. Подорожание топлива после начала эффективной кампании Украины по поражению российских НПЗ уже заметили более 70% водителей в государстве-агрессоре, тех же, кто не сомневается в том, что дальше будет хуже – еще больше.

В то же время на АЗС начали продавать низкокачественный бензин, который «гробит» двигатели, а почти половина российских автомобилистов вынуждены из-за дефицита «изменить свои привычки вождения». Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), аналитики которого прогнозируют: уже совсем скоро последствия путинской «СВО» почувствуют на себе и те россияне, которые никогда не садились за руль.

Все больше россиян страдают от бензинового кризиса

На фоне продолжения украинских ударов по российским НПЗ в России углубляется бензиновый кризис. И чем дальше – тем больше россиян ощущают его на собственной шкуре и кармане.

Так, на финансовой платформе WEBBANKIR был проведен опрос, результатами которого поделилось пропагандистское российское издание Gazeta.ru. Согласно его результатам, 74% российских водителей «заметили» рост цен на бензин с августа 2025 года, а 90% ожидают дальнейшего подорожания.

При этом 56% российских водителей считают рост цен значительным, а 18,9% сталкивались с пустыми заправками.

Около 40% россиян признались, что вынуждены были изменить свои привычки вождения из-за роста цен, а 38% начали покупать более дешевое топливо.

По данным пропагандистов РФ, с начала года цены на бензин в России выросли на 10%, что стало самым большим и резким подорожанием топлива за последние 15 лет.

При этом качество бензина, который все еще можно залить в бак на российских заправках, стремительно ухудшается. На то, что АЗС в России все чаще продают низкокачественное топливо, пожаловался председатель Союза автосервисов России Юрий Валько. А китайский автопроизводитель Geely Motors выпустил заявление, в котором обвинил автозаправщиков в том, что автомобили компании в РФ недавно начали массово выходить из строя. Причиной возникновения неисправностей в Geely Motors назвали содержание в российском бензине большего количества побочных продуктов, чем предельно допустимое для корректной работы китайских двигателей.

Причиной всех этих проблем в ISW назвали украинскую кампанию дипстрайков.

«ISW продолжает оценивать, что кампания Украины по ударам по российской энергетической инфраструктуры влияет на внутренний рынок бензина в России, усиливает дефицит и вызывает скачки цен, которые, вероятно, приведут к росту инфляции и создадут дальнейшую макроэкономическую нестабильность в России. Стоит отметить, что российские государственные СМИ открыто признают, что дефицит бензина влияет на большинство водителей, поскольку это свидетельствует о том, что дефицит становится все более острым», – говорится в материале.

И конца-края проблемам россиян из-за украинских ударов – не видно. Так, например, на Феодосийском нефтяном терминале во временно оккупированном Крыму по состоянию на 17 октября уничтожено или серьезно повреждено всего 19 основных резервуаров и шесть меньших дневных или присадочных резервуаров. Значительные разрушения зафиксировали спутниковые снимки Planet.

И с ремонтом этого важного для оккупантов объекта у россиян гарантированно возникнут проблемы, считают в ISW. Ведь в любой момент туда может прилететь снова. В конце концов, последствия прошлых прилетов по нефтебазе в Феодосии Россия так и не устранила, поэтому дефицит бензина в Крыму только усиливается.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко