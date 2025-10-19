ISW: Россияне заметили проблемы с бензином после украинских ударов 19.10.2025, 12:40

И ожидают только худшего.

Российские пропагандисты признали, что большинство россиян ожидают существенного роста цен на бензин. Подорожание топлива после начала эффективной кампании Украины по поражению российских НПЗ уже заметили более 70% водителей в государстве-агрессоре, тех же, кто не сомневается в том, что дальше будет хуже – еще больше.

В то же время на АЗС начали продавать низкокачественный бензин, который «гробит» двигатели, а почти половина российских автомобилистов вынуждены из-за дефицита «изменить свои привычки вождения». Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), аналитики которого прогнозируют: уже совсем скоро последствия путинской «СВО» почувствуют на себе и те россияне, которые никогда не садились за руль.

Все больше россиян страдают от бензинового кризиса

На фоне продолжения украинских ударов по российским НПЗ в России углубляется бензиновый кризис. И чем дальше – тем больше россиян ощущают его на собственной шкуре и кармане.

Так, на финансовой платформе WEBBANKIR был проведен опрос, результатами которого поделилось пропагандистское российское издание Gazeta.ru. Согласно его результатам, 74% российских водителей «заметили» рост цен на бензин с августа 2025 года, а 90% ожидают дальнейшего подорожания.

При этом 56% российских водителей считают рост цен значительным, а 18,9% сталкивались с пустыми заправками.

Около 40% россиян признались, что вынуждены были изменить свои привычки вождения из-за роста цен, а 38% начали покупать более дешевое топливо.

По данным пропагандистов РФ, с начала года цены на бензин в России выросли на 10%, что стало самым большим и резким подорожанием топлива за последние 15 лет.

При этом качество бензина, который все еще можно залить в бак на российских заправках, стремительно ухудшается. На то, что АЗС в России все чаще продают низкокачественное топливо, пожаловался председатель Союза автосервисов России Юрий Валько. А китайский автопроизводитель Geely Motors выпустил заявление, в котором обвинил автозаправщиков в том, что автомобили компании в РФ недавно начали массово выходить из строя. Причиной возникновения неисправностей в Geely Motors назвали содержание в российском бензине большего количества побочных продуктов, чем предельно допустимое для корректной работы китайских двигателей.

Причиной всех этих проблем в ISW назвали украинскую кампанию дипстрайков.

«ISW продолжает оценивать, что кампания Украины по ударам по российской энергетической инфраструктуры влияет на внутренний рынок бензина в России, усиливает дефицит и вызывает скачки цен, которые, вероятно, приведут к росту инфляции и создадут дальнейшую макроэкономическую нестабильность в России. Стоит отметить, что российские государственные СМИ открыто признают, что дефицит бензина влияет на большинство водителей, поскольку это свидетельствует о том, что дефицит становится все более острым», – говорится в материале.

И конца-края проблемам россиян из-за украинских ударов – не видно. Так, например, на Феодосийском нефтяном терминале во временно оккупированном Крыму по состоянию на 17 октября уничтожено или серьезно повреждено всего 19 основных резервуаров и шесть меньших дневных или присадочных резервуаров. Значительные разрушения зафиксировали спутниковые снимки Planet.

И с ремонтом этого важного для оккупантов объекта у россиян гарантированно возникнут проблемы, считают в ISW. Ведь в любой момент туда может прилететь снова. В конце концов, последствия прошлых прилетов по нефтебазе в Феодосии Россия так и не устранила, поэтому дефицит бензина в Крыму только усиливается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com