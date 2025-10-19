закрыть
19 октября 2025, воскресенье
Житель Финляндии победил в чемпионате мира по игре на воображаемой гитаре

  • 19.10.2025, 17:04
В соревновании все строго регламентировано.

Музыкантам, наверное, иногда снятся кошмары о пропаже их гитар, синтезаторов, саксофонов или ударных установок. 25-летнего финна Аапо Раутио этим не напугать: в 2025 году он стал чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре, пишет «Нож».

Когда Аапо было десять лет, он узнал о необычном творческом состязании из газетной статьи. Оказалось, чемпионат мира для любителей гитар-невидимок ежегодно проводят в его родном финском городе Оулу. Парню сразу же захотелось стать частью этого события.

«В детстве я постоянно «играл» на воображаемой гитаре, подпевая самым популярным рок-композициям. Мои родители были меломанами — папа любил Брюса Спрингстина и U2. AC/DC была первой группой, которую я открыл для себя самостоятельно. Ангус Янг, соло-гитарист, был моим кумиром», — пишет Аапо Раутио.

В соревновании все строго регламентировано. У участников есть одна минута, чтобы выложиться по полной, «играя» на невидимой гитаре. Члены жюри оценивают выступающих по шкале от 4,0 до 6,0. Если в финал выходят сразу двое кандидатов, им устраивают «воздушную дуэль» — финалисты одновременно «исполняют» одну композицию.

Десятилетний Аапо смог собрать всю волю в кулак и выступить на чемпионате. Он, еще ребенок, «сыграл» песню Whole Lotta Rosie группы AC/DC. Уже тогда парень вышел в финал, но, конечно, не смог победить. Зато артист обрел первый опыт взаимодействия с публикой, а еще получил творческий псевдоним: его прозвали «Малышом Ангусом».

Потом Аапо временно перестал участвовать в мировом чемпионате, но продолжал «играть» на разогревах и помогать с оцениванием чужих перформансов. Малыш Ангус вернулся на «большую сцену» лишь в 18 лет. Он несколько лет подряд становился финалистом, но победил лишь в 2025-м.

Молодой человек признается: «Я помню этот момент смутно. Кажется, я потерял сознание от шока. Потом все начали петь Rockin’ in the Free World Нила Янга и подняли меня на плечи. Джастин Ховард, он же Nordic Thunder, бывший чемпион и один из моих ближайших друзей, обнимал меня. Я плакал. Я стал первым за 25 лет финном-чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре».

