закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 19:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль обвинил ХАМАС в грубом нарушении перемирия

  • 19.10.2025, 19:12
  • 1,160
Израиль обвинил ХАМАС в грубом нарушении перемирия

ЦАХАЛ наносит удары по Газе.

Израиль нанес авиаудары по Рафаху в южной части Газы, обвинив ХАМАС в «грубом нарушении перемирия», сообщает «Радио Свобода».

Израильские военные заявили, что ХАМАС совершил «несколько нападений на израильские войска за желтой линией» — зоной, в которую, как они говорят, израильские войска отступили в соответствии с первым этапом соглашения, заключенного при посредничестве США.

В своем заявлении в воскресенье Армия обороны Израиля сообщила, что «террористы обстреляли противотанковой ракетой и из стрелкового оружия военнослужащих Армии обороны Израиля, проводивших операцию по ликвидации террористической инфраструктуры в районе Рафаха на юге сектора Газа».

«В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по этому району с целью устранения угрозы и ликвидации шахт туннелей и военных сооружений, используемых для террористической деятельности».

Армия обороны Израиля заявила, что нападение в городе Рафах на юге сектора Газа было «вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня» и пообещала принять решительные меры.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко