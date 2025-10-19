Израиль обвинил ХАМАС в грубом нарушении перемирия 19.10.2025, 19:12

ЦАХАЛ наносит удары по Газе.

Израиль нанес авиаудары по Рафаху в южной части Газы, обвинив ХАМАС в «грубом нарушении перемирия», сообщает «Радио Свобода».

Израильские военные заявили, что ХАМАС совершил «несколько нападений на израильские войска за желтой линией» — зоной, в которую, как они говорят, израильские войска отступили в соответствии с первым этапом соглашения, заключенного при посредничестве США.

В своем заявлении в воскресенье Армия обороны Израиля сообщила, что «террористы обстреляли противотанковой ракетой и из стрелкового оружия военнослужащих Армии обороны Израиля, проводивших операцию по ликвидации террористической инфраструктуры в районе Рафаха на юге сектора Газа».

«В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по этому району с целью устранения угрозы и ликвидации шахт туннелей и военных сооружений, используемых для террористической деятельности».

Армия обороны Израиля заявила, что нападение в городе Рафах на юге сектора Газа было «вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня» и пообещала принять решительные меры.

