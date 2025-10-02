Россиян на пляжах Турции стали вычислять по семечкам 2.10.2025, 1:31

Семечки на турецкие курорты они везут из РФ.

На пляже турецкого курорта Аланья российская туристка из Екатеринбурга заметила любопытную деталь: среди множества отдыхающих своих соотечественников она безошибочно определяла по пачкам семечек. По словам девушки, привычное для россиян лакомство стало своеобразным «опознавательным знаком» на турецких курортах, передает Ura.ru.

Екатеринбурженка уже второй год подряд проводит отпуск в Аланье. По ее словам, в 2024 году россиян легко было узнать по фирменным пакетам маркетплейсов, с которыми они гуляли по набережной или приходили на пляж. В этом сезоне ситуация изменилась: на первый план вышли семечки, которые туристы привозили с собой из России и часто ели во время отдыха у моря.

«Это выглядит забавно и даже смешно, но при этом сразу становится понятно, кто из отдыхающих — россиянин. Ради интереса я подходила к людям с пачками семечек, чтобы поговорить и убедиться в их национальности. Все, с кем удалось пообщаться, оказались россиянами», — рассказала девушка.

Семечки стали настоящей культурной привычкой, которую россияне не оставляют даже на зарубежных курортах, утверждает туристка.

Собеседница агентства отметила, что эта черта подчеркивает неформальные особенности поведения российских туристов и делает их заметными даже за тысячи километров от родины.

