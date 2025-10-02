Трамп назвал главную тему переговоров с Си Цзиньпином 2.10.2025, 2:04

Встреча лидеров состоится через месяц.

Главной темой переговоров лидеров Китая и США — Дональда Трампа и Си Цзиньпина — станет соя, заявил американский президент в Truth Social. По его словам, встреча состоится через четыре недели.

«Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си Цзиньпином, и соя станет главной темой обсуждения. Сделайте сою и другие пропашные культуры снова великими», — написал Трамп.

Трамп заявил, что фермеры, выращивающие сою в США, «страдают», потому что Китай ее не покупает. Отказ от покупки якобы связан с «переговорными» причинами. Трамп, напомнив о пошлинах, отметил, что Вашингтон уже много на них заработал, в связи с чем собирается «взять небольшую часть этих денег и помочь нашим фермерам».

«Я никогда не подведу наших фермеров! Сонный Джо Байден не обеспечил выполнение нашего соглашения с Китаем, по которому они собирались закупить нашу сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов, особенно сою», — пообещал он.

