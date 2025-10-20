закрыть
20 октября 2025, понедельник, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский завод поставил в РФ оборудование для производства снарядов

1
  • 20.10.2025, 18:03
  • 1,128
Белорусский завод поставил в РФ оборудование для производства снарядов

Речь идет про ОАО «НПО Центр».

Белорусское предприятие ОАО «НПО Центр» (в частности, его филиал «Центр-5») поставил российской «Научно-производственной компании «Высокие технологии» оборудование для производства снарядов, пишет «Медиазона».

Речь идет о конвейерах укупорки и раскупорки и механизмах для перемещения боеприпасов между участками технологической линии.

Эти узлы — не мелочь: они автоматизируют процесс и ускоряют сборку и обработку готовых частей боеприпаса.

Оборудование предназначено для линии, которая работает с артиллерийскими снарядами калибра 152 мм и головными частями реактивных снарядов 9М22У калибра 122 мм.

Переданные узлы повышают скорость и объемы выпуска боеприпасов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип