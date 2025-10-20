Белорусский завод поставил в РФ оборудование для производства снарядов

Белорусский завод поставил в РФ оборудование для производства снарядов1
Речь идет про ОАО «НПО Центр».
Белорусское предприятие ОАО «НПО Центр» (в частности, его филиал «Центр-5») поставил российской «Научно-производственной компании «Высокие технологии» оборудование для производства снарядов, пишет «Медиазона».
Речь идет о конвейерах укупорки и раскупорки и механизмах для перемещения боеприпасов между участками технологической линии.
Эти узлы — не мелочь: они автоматизируют процесс и ускоряют сборку и обработку готовых частей боеприпаса.
Оборудование предназначено для линии, которая работает с артиллерийскими снарядами калибра 152 мм и головными частями реактивных снарядов 9М22У калибра 122 мм.
Переданные узлы повышают скорость и объемы выпуска боеприпасов.