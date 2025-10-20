Белорусский завод поставил в РФ оборудование для производства снарядов 1 20.10.2025, 18:03

1,128

Речь идет про ОАО «НПО Центр».

Белорусское предприятие ОАО «НПО Центр» (в частности, его филиал «Центр-5») поставил российской «Научно-производственной компании «Высокие технологии» оборудование для производства снарядов, пишет «Медиазона».

Речь идет о конвейерах укупорки и раскупорки и механизмах для перемещения боеприпасов между участками технологической линии.

Эти узлы — не мелочь: они автоматизируют процесс и ускоряют сборку и обработку готовых частей боеприпаса.

Оборудование предназначено для линии, которая работает с артиллерийскими снарядами калибра 152 мм и головными частями реактивных снарядов 9М22У калибра 122 мм.

Переданные узлы повышают скорость и объемы выпуска боеприпасов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com