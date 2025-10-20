В России нарастает тревога из-за возможных претензий Китая на Дальний Восток 5 20.10.2025, 18:40

3,482

Губернатор Приморья сделал неожиданное заявление.

В России нарастает тревога из-за возможных претензий Китая на Дальний Восток. Глава Приморского края Олег Кожемяко неожиданно заявил, что Китай все чаще называет этот регион «исконно своей территорией». Он опасается, что в будущем Пекин может попытаться «вернуть его в родную гавань», пишет dialog.ua.

«Пройдет какое-то время и с учетом тех материалов, которые сейчас публикуются в Китае о том, что это была китайская территория… И трудно будет разбираться, кто же там был», — заявил российский губернатор.

Губернатор предложил включить историю Приморья в школьную программу, чтобы новое поколение россиян могло «объяснить, почему Приморье никогда не было китайским».

Однако сама постановка вопроса показала, что внутри России растет беспокойство перед возможным усилением китайского влияния на Дальнем Востоке.

В официальных позициях Москва по-прежнему утверждает, что территории современного Приморья до подписания Пекинского договора 1860 года не входили в состав Китая. Кремль также категорически отрицает «историческое» название Владивостока — Хайшеньвэй.

Ситуация очень показательна. Российская власть долгие годы оправдывала захват чужих земель выдуманными «историческими правами», именно так диктатор РФ Путин объяснял агрессию против Украины и аннексию Крыма. Теперь этот миф оборачивается против самой России.

Разрушив международные принципы территориальной неприкосновенности, Путин фактически открыл ящик Пандоры. Когда Россия достаточно ослабнет, более мощные игроки, такие как Китай, смогут воспользоваться теми же аргументами и потребовать свои «исторические» земли — уже на российской территории.

