США пригрозили оставить Китай без запчастей для самолетов 20.10.2025, 20:31

Hа фоне обострения торгового конфликта с Пекином.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может прекратить поставки самолетных запчастей в Китай на фоне обострения торгового конфликта с Пекином.

«Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами. Но я мог бы угрожать и другими вещами — например, самолетами. Ведь они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты», — сказал Трамп, общаясь с журналистами.

11 октября Трамп говорил о возможном введении экспортного контроля в отношении Boeing и ограничении поставок запчастей для китайских авиакомпаний. Это, как указывал глава государства, станет ответом на решение Пекина ужесточить экспорт редкоземельных металлов, необходимых для американской промышленности, отмечает The Moscow Times.

Китай долгое время был одним из крупнейших заказчиков американского авиастроительного гиганта — на его долю приходилось до четверти всех заказов Boeing, однако сейчас показатель снизился до менее чем 5%. По данным аналитической компании Cirium, китайские авиакомпании эксплуатируют 1855 самолетов Boeing и заказали еще как минимум 222 лайнера.

Обострение торгового противостояния началось после того, как Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов. В ответ Трамп отменил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее. С 1 ноября США вводят дополнительные 100-процентные тарифы на импорт из Китая, которые увеличат общий уровень пошлин до 130%.

