Стало известно, сколько белорусов получили ВНЖ в Польше в этом году 20.10.2025, 20:41

1,186

Отказали более чем трем тысячам.

В январе-сентябре 2025 года 26 тыс. белорусов получили ВНЖ в Польше, сообщили Центру белорусской солидарности в Управлении по делам иностранце.

Отказали в предоставлении ВНЖ 3,4 тыс. граждан Беларуси, рассмотрение дел еще 1 тыс. приостановлено.

Кто и где получает ВНЖ

Чаще всего белoрусы получают временные ВНЖ. За 9 месяцев этот документ предоставили 21,7 тыс. человек. В основном это мужчины (57%), преимущественно от 35 до 64 лет.

Как правило, белoрусы получают временные ВНЖ в связи с работой (62%) или как члены семьи (20%), еще 4% получают документы для обучения и 14% — по иным причинам.

Постоянный ВНЖ за 9 месяцев предоставили 3,8 тыс. граждан Беларуси, в основном на основании польских корней.

518 человек получили статус долгосрочного резидента ЕС.

Отметим, что рассмотрение дел пока не успевает за подачей заявок. С начала года беларусы подали 37,7 тыс. заявлений на ВНЖ. Больше всего заявителей проживают в Мазовецком (14,0 тыс.), Великопольском (3,9 тыс.), Нижнесилезском (3,9 тыс.) и Подляском (3,5 тыс. воеводствах).

На каких основаниях белoрусы живут в Польше

Всего на 1 октября 2025 года беларусские граждане находится в Польше на основании:

- временного ВНЖ (часовы побыт) — 90,5 тыс.;

- постоянного ВНЖ (сталы побыт) — 42,0 тыс.;

- долгосрочного резидента ЕС — 2,0 тыс.;

- дополнительной защиты — 9,7 тыс.;

- статуса беженца — 1,0 тыс.;

- временной защиты — 0,5 тыс.;

- по иным документам (кроме виз) — 164 человека.

Больше всего белoрусов живет в Мазовецком воеводстве (54 тыс.). Далее следуют Подляское (14 тыс.), Нижнесилезское, Поморское и Великопольское (по 12 тыс.) и Малопольское (10 тыс.).

