Казахстан резко сократил добычу газа 20.10.2025, 20:48

1,394

Причина – в России.

Казахстан значительно сократил добычу газа после атаки по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. На Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении объем добычи упал сразу на 25-30%.

Об этом сообщили два источника в энергетической отрасли, пишет Reuters.

Резкое сокращение началось на следующий день после того, как Министерство энергетики Казахстана заявило о приостановке приема казахстанского газа оренбургским предприятием. Причина – атака, которая вывела завод из строя и нарушила ключевую инфраструктуру ГПЗ.

Источники уточнили, что вместо стандартных 35 000-35 500 метрических тонн газа в сутки Карачаганак сейчас выдает лишь 25 000-28 000 тонн. По их словам, частичное возобновление поставок возможно уже сегодня, однако сроки полного восстановления прежних объемов пока не называются.

Проблемы начались 20 октября, когда на оренбургском заводе произошел очередной пожар. О возгорании рассказали местные жители, а видеозаписи с места происшествия подтвердили, что на кадрах действительно запечатлен газоперерабатывающий объект.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com