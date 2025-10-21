FT: Саммит Трампа и Путина в Будапеште вызывает множество вопросов 1 21.10.2025, 15:48

Дональд Трамп и Владимир Путин

Лидеры ЕС и Украина стремятся избежать будапештского сценария.

Выбор Будапешта для следующей встречи президента США Дональда Трампа и Путина вызвало недовольство европейских столиц. Президент США обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским возможность уступок Москве, что усилило критику выбора Венгрии — страны с пророссийским премьер-министром Виктором Орбаном, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

«Никто этому не рад», — заявил один из дипломатов ЕС. Министр по европейским делам Германии Гюнтер Крихбаум подчеркнул, что «Украина должна быть за столом переговоров», иначе соглашение окажется провальным. Зеленский отметил, что Будапешт «не лучший вариант» для встречи из-за постоянной поддержки Орбаном России и блокирования военной помощи Киеву, но готов участвовать в параллельных переговорах с Трампом.

Выбор Венгрии вызвал обеспокоенность и по юридическим причинам. Есть международный ордер на арест Путина за военные преступления. ЕС и страны Балтии напоминают, что единственное место для Путина в Европе — Гаага.

Сам Трамп, похвалив Орбана как «лидера, который нам нравится», назвал Венгрию «безопасной страной» и выразил уверенность в предстоящем саммите. По словам Трампа, Кремль тоже ожидает, что встреча «поможет мирному урегулированию в Украине».

Аналитики отмечают, что саммит укрепляет позиции Орбана внутри страны, особенно перед весенними выборами, и ослабляет единство ЕС. Символизм Будапешта для Украины особенно чувствителен: здесь в 1994 году подписывался меморандум о безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, который Россия нарушила, аннексировав Крым и начав вторжение в 2022 году.

Европейские лидеры планируют на предстоящем саммите в Брюсселе обсудить использование замороженных российских активов в размере €140 млрд для помощи Украине и новые санкции против Москвы. Украинская сторона предупреждает: повторение «будапештского сценария» может оказаться опасным, несмотря на возможный мирный исход.

