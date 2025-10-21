ГУР: Украина уничтожила до 30% топливно-энергетической инфраструктуры РФ 1 21.10.2025, 22:23

ВСУ могут поражать цели на расстоянии до 1500 километров и более.

Потери топливно-энергетического сектора России в результате украинских дальнобойных ударов составляют от 27% до 30%. Украина способна поражать критические военные объекты на территории РФ на расстоянии до 1500 километров и более. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий во время форума «Энергия, которая держит Украину».

Он подчеркнул, что Силы обороны целенаправленно бьют по важнейшим объектам российской инфраструктуры. «Результаты работы по нефтеперерабатывающим заводам и базам хранения горючего — очевидны», — отметил Скибицкий.

По его словам, украинские удары направлены не только по энергетическим целям, но и по центрам управления войсками и предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. «Наиболее критические оборонные заводы расположены на расстоянии 500–750 километров от границы, и для их поражения нужны мощные средства», — добавил представитель ГУР.

В разведке подчеркнули, что топливно-энергетический сектор является ключевым элементом военной машины России, а его уничтожение существенно ограничивает производственные и логистические возможности агрессора.

