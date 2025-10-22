ГУР: Путин будет использовать Беларусь против соседей
- 22.10.2025, 4:55
Кремль готовится к войне с НАТО.
Россия продолжает готовиться к возможному конфликту с Польшей и странами Балтии с использованием территории Беларуси, заявил 20 октября заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
На форуме «Энергия, которая поддерживает Украину», организованном медиа РБК-Украина, представитель ведомства отметил, что разведка «постоянно мониторит» ситуацию на белорусской территории, связанную с военной активностью вооружённых сил Беларуси и РФ.
«Сейчас активности или мощных группировок мы не фиксируем. И это положительно. Уровень угрозы остаётся на низком уровне», — цитирует Скибицкого информагентство «Укрінформ».
Вместе с тем, по его словам, Россия «не отказалась от планов использовать белорусскую территорию в своих военных целях».
Стратегические белорусско-российские учения «Запад-2025», которые прошли в сентябре этого года, считает представитель украинской разведки, продемонстрировали, что РФ «реально готовится к возможному конфликту».