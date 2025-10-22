Беларусь начинает отправку срочников в войска 2 22.10.2025, 9:25

4,516

По указу Лукашенко.

С 23 октября начинается отправка в войска белорусов, призванных на срочную военную службу, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Призыв осуществляется по указу Александра Лукашенко.

«В первый день в войска будет направлено около 1000 призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры, 72-го гвардейского Объединенного учебного центра, 361-й базы охраны и обслуживания», — рассказали в оборонном ведомстве.

Всего в октябре — ноябре на комплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны планируется направить около 10 000 человек. И еще около 500 человек — для прохождения службы в резерве.

Церемония принятия военной присяги пройдет 22 ноября.

«Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, будет проведено в соответствии с законодательством — своевременно, в октябре — ноябре 2025 года», — рассказали в Минобороны.

