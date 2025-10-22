ВСУ восстановили позиции в Донецкой области
В DeepState сообщили детали.
Украинские защитники восстановили позиции возле Нового Шахового и Кучерова Яра в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.
В то же время, по данным аналитиков, враг оккупировал село в Запорожье и продвинулся на нескольких участках фронта.
Отмечается, что россияне захватили село Полтавку Запорожской области, а также продвинулись вблизи Новоторецкого и Шахматного в Донецкой области, возле Ивановки в Днепропетровской области и Охотничьего и Нововасильевки Запорожской области.