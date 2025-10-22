закрыть
22 октября 2025, среда, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ восстановили позиции в Донецкой области

  • 22.10.2025, 12:03
ВСУ восстановили позиции в Донецкой области

В DeepState сообщили детали.

Украинские защитники восстановили позиции возле Нового Шахового и Кучерова Яра в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

В то же время, по данным аналитиков, враг оккупировал село в Запорожье и продвинулся на нескольких участках фронта.

Отмечается, что россияне захватили село Полтавку Запорожской области, а также продвинулись вблизи Новоторецкого и Шахматного в Донецкой области, возле Ивановки в Днепропетровской области и Охотничьего и Нововасильевки Запорожской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип