Астрономы впервые обнаружили необходимые компоненты для жизни в другой галактике 22.10.2025, 12:52

Ученые стали ближе к пониманию того, как рано во Вселенной могла зародиться жизнь.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб впервые обнаружили сложные органические молекулы во льдах за пределами Млечного Пути, что позволяет заглянуть в химию ранней Вселенной. Эти сложные органические молекулы, состоящие из шести атомов, которые являются строительными блоками жизни, были обнаружены вокруг молодой звезды ST6 в соседней галактике Больше Магелланово Облако.

Это галактика-спутник нашего Млечного Пути. Данное открытие может изменить наше понимание того, как химические компоненты жизни распространяются по Вселенной.

Это открытие также показывает, что жизнь могла зародиться в другом месте Вселенной гораздо раньше, чем на Земле. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Sky at Night Magazine (перевод - «Фокус»).

Астрономы обнаружили пять сложных органических молекул во льду, который окружает молодую звезду в соседней галактике. Многие из этих органических молекул можно найти на Земле. Итак, что нашли ученые:

- метанол и этанол (распространенные виды спирта);

- метилформиат и ацетальдегид (в основном используемые в качестве промышленных химикатов на Земле);

- уксусную кислоту (основной компонент уксуса);

- гликольальдегид – это молекула, родственная сахару, и предшественник более сложных биомолекул, таких как компоненты РНК.

Астрономы обнаружили сложные органические молекулы во льду, который окружает молодую звезду в соседней галактике

Фото: NASA

Ученые ранее обнаруживали во льду вокруг молодых звезд, даже в нашей галактике только метанол. Теперь же они впервые обнаружили во льду и остальные сложные органические молекулы за пределами Млечного Пути. Все эти соединения имеют основу в виде углерода.

Cложные органические молекулы, состоящие из шести атомов, которые являются строительными блоками жизни, были обнаружены вокруг молодой звезды ST6 в соседней галактике Больше Магелланово Облако

Фото: NASA

Галактика Большое Магелланово Облако находится на расстоянии 160 000 световых лет от нас, и астрономы используют ее для изучения образования звезд в условиях, которые были похожи на условия в ранней Вселенной. Дело в том, что эта галактика содержит очень мало химических элементов, тяжелее водорода и гелия и напоминает самые ранние галактики.

Галактика Большое Магелланово Облако находится на расстоянии 160 000 световых лет от нас

Фото: ESA

По словам ученых, новое открытие дает больше информации о том, как сложная органическая химия может существовать в условиях, где для химических реакций доступно меньше тяжелых химических элементов, таких как углерод, азот и кислород. Этот отрывает путь для понимания сложной органической химии в ранней Вселенной.

Поскольку условия в Большом Магеллановом Облаке отражают условия ранней Вселенной, обнаружение сложных органических молекул предполагает, что строительные блоки для крупных биомолекул образовались раньше и в более разнообразных условиях, чем предполагалось.

Условия в Большом Магеллановом Облаке отражают условия ранней Вселенной

Фото: ESO

Ученые считают, что сложные органические молекулы, которые являются строительными блоками жизни могут существовать вокруг еще формирующейся звезды, а затем попасть на планеты, созданные позже.

Обнаружение органических молекул в галактике Большое Магелланово Облако позволяет предположить, что жизнь могла зародиться в другом месте Вселенной раньше, чем на Земле.

Ученые стали ближе к пониманию того, как рано во Вселенной могла зародиться жизнь и может ли она существовать за пределами Млечного Пути.

