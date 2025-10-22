закрыть
22 октября 2025, среда, 19:30
ВСУ освободили Кучеров Яр

  • 22.10.2025, 18:44
  • 1,246
ВСУ освободили Кучеров Яр

Над населенным пунктом развевается украинский флаг.

Вооруженные Силы Украины выбили российские оккупационные войска из поселка Кучеров Яр на Покровском направлении Донецкой области. Там снова взвился украинский флаг.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 22 октября.

По словам Генштаба, Кучеров Яр освободили военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Также ВСУ взяли в плен несколько десятков россиян.

Как писал сайт Charter97.org, 20 октября командование ССО сообщило, что бойцы 3-го полка Сил специальных операций зачистили один из промышленных объектов на Покровском направлении от российской ДРГ. Украинские военные взяли в плен солдата армии РФ и захватили радиостанцию.

