Самый глубокий за десятилетие.

Российские регионы вошли в самый глубокий за последнее десятилетие бюджетный кризис, и ситуация будет только ухудшаться.

Об этом рассказала Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, у Архангельской области с годовым бюджетом в 156 млрд рублей на данный момент осталось в резерве всего 50 млн рублей, у Волгоградской области – 100 млн рублей, а у Белгородской области – 200 млн рублей. Ситуация в других регионах РФ не лучше, а в некоторых даже еще хуже.

Из-за бюджетного кризиса российские регионы вынуждены сокращать расходы на образование и охрану здоровья. Например, Иркутская область на 4,9 млрд рублей снижает расходы на образование и охрану здоровья. В 12 российских регионах снизили зарплаты учителям.

Для того чтобы «залатать бюджетные дырки» многие регионы России готовят увеличение налогов для малого бизнеса и транспортного сбора.

По состоянию на сентябрь текущего года общий дефицит бюджета российских регионов равнялся 724,8 млрд рублей. Доходы с учетом инфляции упали в 53 российских регионах. СВР считает, что до конца 2025 года бюджетный кризис российских регионов усугубится.

Дело в том, что у них нет новых источников доходов, а расходы увеличиваются. В связи с бюджетным кризисом регионы РФ откладывают ремонт инфраструктурных объектов. Переносят даже ремонт школ. Например, в Белгороде из-за нехватки финансирования на 2026 год перенесли ремонт музыкальной школы №1.

