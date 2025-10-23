закрыть
Президент Польши обсудил с перевозчиками ситуацию на границе с Беларусью

  • 23.10.2025, 14:07
  • 2,980
Президент Польши обсудил с перевозчиками ситуацию на границе с Беларусью
Кароль Навроцкий

Речь шла и про привлечение водителей из нашей страны.

Представители польских транспортных компаний обсудили ситуацию на границе с Беларусью с президентом Польши Каролем Навроцким. О встрече сообщает канцелярия президента, заметил Most.

Ситуация в пункте пропуска «Кукурыки» ухудшилась после временного закрытия границы в сентябре. С белорусской стороны образовалась большая очередь из грузовиков, ожидающих въезда в Польшу. На пике в ней было 4 тыс. автомобилей.

После того как 17 октября в пункте пропуска ввели в эксплуатацию новый рентгеновский сканер, очередь стала постепенно уменьшаться. По данным белорусского Госпогранкомитета, 23 октября в полдень по белорусскому времени выезда из Беларуси ждали 3440 грузовых автомобилей.

В ходе встречи с президентом перевозчики подняли также вопрос нехватки водителей на польском рынке труда. Они призвали упростить привлечение водителей из Беларуси и Украины — с сотрудниками из этих стран польские фирмы работают уже много лет.

Кроме того, на встрече затронули вопросы транспортной отрасли: договор, либерализирующий перевозки между ЕС и Украиной, европейский Пакет мобильности, финансирование обязательной замены тахографов и экологические требования к транспортникам, вводимые в ЕС.

