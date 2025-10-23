Newsweek: Экономика России движется к стагнации 3 23.10.2025, 16:23

1,226

Из-за санкций страна может рассчитывать только на внутренние займы.

Экономика России замедляется после двух лет роста на военных заказах, сообщает Венский институт международных экономических исследований (WIIW). По данным института, в 2025 году рост ВВП страны составит лишь 1,2% против 4,3% Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что избежать технической рецессии удалось лишь в самый последний момент. Основными факторами спада стали высокие процентные ставки, падение нефтяных доходов и замедление инвестиций.

Ключевая ставка Центрального банка РФ, остававшаяся на уровне 17–21%, серьезно сдерживает инвестиции. Хотя инфляция снизилась до 4%, высокие ставки продолжают тормозить развитие. Даже возможное снижение на 4–5 процентных пунктов маловероятно — Центробанк больше опасается всплеска инфляции, чем стагнации.

Рост промышленности в 2025 году составит всего 0,8%, при этом почти весь прирост обеспечен военным производством. Инвестиции в оборудование и технологии остаются на уровне довоенного 2021 года, что ограничивает модернизацию.

Кроме того, Россия столкнется с крупнейшим бюджетным дефицитом со времен пандемии COVID-19. Из-за санкций страна может занимать только внутри страны, что при высоких ставках делает заимствования дорогими. Чтобы компенсировать потери, власти повышают налоги: растут ставки на прибыль и доходы, а в 2026 году увеличится НДС, при этом лимит льгот для малого бизнеса сократится с 60 до 10 млн рублей в год.

Эксперты предупреждают, что сочетание сокращения расходов, налогового давления и высоких ставок приведет экономику России к периоду затяжной стагнации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com