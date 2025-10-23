Newsweek: Экономика России движется к стагнации

Newsweek: Экономика России движется к стагнации3
- 23.10.2025, 16:23
Из-за санкций страна может рассчитывать только на внутренние займы.
Экономика России замедляется после двух лет роста на военных заказах, сообщает Венский институт международных экономических исследований (WIIW). По данным института, в 2025 году рост ВВП страны составит лишь 1,2% против 4,3% Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).
Эксперты отмечают, что избежать технической рецессии удалось лишь в самый последний момент. Основными факторами спада стали высокие процентные ставки, падение нефтяных доходов и замедление инвестиций.
Ключевая ставка Центрального банка РФ, остававшаяся на уровне 17–21%, серьезно сдерживает инвестиции. Хотя инфляция снизилась до 4%, высокие ставки продолжают тормозить развитие. Даже возможное снижение на 4–5 процентных пунктов маловероятно — Центробанк больше опасается всплеска инфляции, чем стагнации.
Рост промышленности в 2025 году составит всего 0,8%, при этом почти весь прирост обеспечен военным производством. Инвестиции в оборудование и технологии остаются на уровне довоенного 2021 года, что ограничивает модернизацию.
Кроме того, Россия столкнется с крупнейшим бюджетным дефицитом со времен пандемии COVID-19. Из-за санкций страна может занимать только внутри страны, что при высоких ставках делает заимствования дорогими. Чтобы компенсировать потери, власти повышают налоги: растут ставки на прибыль и доходы, а в 2026 году увеличится НДС, при этом лимит льгот для малого бизнеса сократится с 60 до 10 млн рублей в год.
Эксперты предупреждают, что сочетание сокращения расходов, налогового давления и высоких ставок приведет экономику России к периоду затяжной стагнации.