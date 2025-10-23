закрыть
Под Москвой часть российской ракеты влетела в автобус с пассажирами

  • 23.10.2025, 17:12
  • 1,614
Под Москвой часть российской ракеты влетела в автобус с пассажирами
ЗРК «Панцирь»

Фотофакт.

В Московской области РФ часть ракеты противовоздушной обороны пробила крышу пассажирского автобуса, сообщает Telegram-канал Astra.

Так сообщается, что автобус с пассажирами якобы задели обломки беспилотника. Власти утверждают, что транспортное средство получило незначительные повреждения и никто не пострадал.

По информации российских СМИ, автобус выполнял рейс по маршруту от Малино до станции метро «Котельники». На опубликованных кадрах видно пробитую крышу и разгонный блок ракеты ЗРК «Панцирь» внутри салона.

