Под Москвой часть российской ракеты влетела в автобус с пассажирами
- 23.10.2025, 17:12
Фотофакт.
В Московской области РФ часть ракеты противовоздушной обороны пробила крышу пассажирского автобуса, сообщает Telegram-канал Astra.
Так сообщается, что автобус с пассажирами якобы задели обломки беспилотника. Власти утверждают, что транспортное средство получило незначительные повреждения и никто не пострадал.
По информации российских СМИ, автобус выполнял рейс по маршруту от Малино до станции метро «Котельники». На опубликованных кадрах видно пробитую крышу и разгонный блок ракеты ЗРК «Панцирь» внутри салона.