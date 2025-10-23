Почему мы трогаем лицо до 800 раз в день 2 23.10.2025, 17:39

Каждое неосознанное движение руки к лицу — это индикатор психического состояния.

Ученые выяснили, что привычка трогать лицо — не просто бессознательное движение, а точный показатель стресса. Исследование Университета Хьюстона показало: частые касания нижней части лица — подбородка, щек и носа — связаны с повышенным уровнем физиологического напряжения, пишет StudyFinds (перевод — сайт Charter97.org).

В эксперименте наблюдали за 10 учеными, которых снимали в течение четырех рабочих дней. С помощью искусственного интеллекта и тепловизоров исследователи проанализировали 170 часов видео и почти 600 тысяч единиц данных. Когда участники испытывали стресс, они чаще касались «Т-зоны» — областей с высокой чувствительностью кожи и множеством нервных окончаний.

Эти движения, как считают специалисты, имеют эволюционные корни: подобные самоуспокаивающие жесты наблюдаются и у приматов. При умственном напряжении прикосновения к лицу помогают мозгу стабилизировать эмоциональное состояние.

Авторы исследования отмечают, что такие касания отражают стресс надежнее, чем мимика, поскольку происходят вне сознательного контроля. Практическая польза исследования — возможность отслеживать стресс без датчиков, достаточно обычной камеры. Такое наблюдение может применяться в офисах для анализа усталости сотрудников.

Ученые также обнаружили, что частота прикосновений растет при работе с текстами и во время использования смартфонов — типичных ситуациях умственного перенапряжения. Каждое неосознанное движение руки к лицу — это способ организма справиться с внутренним напряжением, а не просто привычка.

