WSJ: Трамп потерял терпение с Путиным 24.10.2025, 10:40

Cтанет ли это реальной сменой стратегии США?

Президент США Дональд Трамп окончательно разочаровался в переговорах с Путиным и впервые ввел прямые санкции против российской нефтяной отрасли. Решение стало поворотным моментом во второй администрации Трампа и сигналом конца его попыток урегулировать войну в Украине через личные контакты с Кремлем, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, Трамп обсудил решение с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и министром финансов Скоттом Бессентом. Президенту предложили три варианта санкций — от мягких до жестких. Он выбрал средний: ограничительные меры против энергетических гигантов «Роснефти» и «Лукойла».

«Мы ждали слишком долго. Пора действовать», — заявил Трамп журналистам.

По словам чиновников, терпение президента иссякло после того, как Россия вновь нанесла удары по украинским городам, включая детский сад, вскоре после того, как он отменил саммит с Путиным в Будапеште. «Каждый раз, когда я говорю с Владимиром, разговор хороший, но ничего не происходит», — признался Трамп.

Санкции направлены на то, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, но Трамп по-прежнему надеется на мирное соглашение. По словам бывшего спецпосланника США по Украине Курта Волкера, президент «все еще хочет сделки с Путиным», хотя его раздражает затягивание процесса.

Новые меры уже начали сказываться. Индия сократила закупки российской нефти, а китайские компании временно приостановили поставки. Путин признал, что санкции ударят по экономике, но заявил, что «ни одно уважающее себя государство не действует под давлением».

