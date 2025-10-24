США могут значительно усилить мощь в Арктике 24.10.2025, 11:48

Необходимы три ключевых шага.

Пока Пентагон готовит новую Стратегию национальной обороны с акцентом на Западном полушарии, США рискуют недооценить стратегическое значение Арктики. Рост присутствия России и Китая в регионе делает северный фланг уязвимым. Есть три практических шага для укрепления обороноспособности в регионе, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Во-первых, нужно обеспечить эффективное командования. Арктика пересекает зону ответственности трех американских командований — NORTHCOM, INDOPACOM и EUCOM — что создает проблемы в координации. Решение — обмен связными офицерами на старших и средних уровнях и синхронизация крупных учений (Arctic Edge, Northern Edge) вплоть до совместных маневров.

Во-вторых, расширить армейский центр подготовки JPMRC-AK на Аляске. Сейчас через ротации там проходила лишь 11-я воздушно-десантная дивизия; авторы предлагают сделать alaskan-подготовку частью обязательного цикла для большего числа подразделений, чтобы создать повсеместно подготовленные к холоду боевые силы.

В-третьих, привлечь страны НАТО. Привлекать в арктические учения и страны-члены альянса, не имеющие выхода к полюсам, через ротацию и предварительную подготовку. Такой подход повысит совместную готовность и расширит круг армий, способных действовать в суровом климате.

Без согласованной командной структуры, масштабной подготовки в условиях холода и участия международных партнеров США рискуют потерять инициативу в этом ключевом регионе.

