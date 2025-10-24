Банки вводят изменения по переводам денег 24.10.2025, 11:45

Клиентов ждет отказ от некоторых услуг и пересмотр комиссий.

У банков появились изменения по переводам денег. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

«Альфа-Банк» с 16 октября увеличил максимальные разовые лимиты по переводам с использованием реквизитов карты — до 5000 беларусских рублей, 1500 долларов, 1300 евро или 125 тысяч российских рублей.

Также у «Альфа-Банка» с 14 октября появились изменения по передаче данных клиента третьим лицам по некоторым услугам — в том числе по переводам. «Внесены изменения в части функционирования сервиса верификации данных клиента и его карты по запросу из электронного сервиса. Определены дополнительные реквизиты платежной инструкции, необходимые для совершения банковского перевода», — уточняет финучреждение.

«Приорбанк» объявил, что с 24 октября в банкоматах станет недоступна услуга по переводу денег с его карточек на «пластик», который выпустили иностранные банки. «Для осуществления перевода вы можете воспользоваться мобильным приложением Prior Online и интернет-банком», — добавили в финучреждении.

«БСБ Банк» сообщил, что с 3 ноября комиссия за переводы денег с использованием своих карточек (или их реквизитов) в устройствах и сервисах других банков будет составлять 1,5% от суммы. Но есть минимум — 1,5 BYN, 0,5 USD, 0,5 EUR или 50 RUB.

«Банк РРБ» с 1 декабря этого года внесет изменения по комиссии за некоторые услуги. Так, сбор за зачисление денег на текущий счет физлица в белорусских рублях и иностранной валюте будет составлять 0,5% от суммы. Но есть максимум — 500 рублей.

При этом комиссия не будет распространяться на некоторые операции. К примеру, среди них — зачисление денег между клиентами этого банка. А еще — по тем средствам, которые поступили через систему мгновенных платежей или ЕРИП.

