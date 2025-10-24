Белоруса заставили отдать сбережения, но автобус с его деньгами остановили на границе 1 24.10.2025, 11:56

Что произошло?

Мошенники выстроили хитрую схему и сделали курьером случайного человека, чтобы забрать у белоруса все сбережения. Но автобус с деньгами успели перехватить на границе.

Как рассказали в Следственном комитете, в начале октября 28-летнему жителю Брестской области позвонил мужчина, который представился сотрудником «Белпочты». Он сообщил, что пришло заказное письмо, а чтобы его получить, нужно продиктовать код подтверждения. Мужчина не заподозрил подвоха, потому что ждал телеграмму.

Позже ему позвонил якобы представитель органа связи и заявил, что тот стал жертвой мошенников и передал им доступ к межбанковской системе идентификации. Для убедительности собеседник добавил, что с ним свяжется «сотрудник КГБ».

Так и произошло. Мужчине сообщили, что его данными пользуются преступники и, чтобы не стать пособником, нужно успеть задекларировать наличные в Минске, так как у него дома скоро пройдет обыск и деньги могут изъять.

Пока мужчина собирал наличные, мошенники запустили вторую часть схемы. 36-летнему минчанину позвонил якобы сосед по даче и попросил помочь — его знакомый передаст пакет с деньгами, а их нужно отправить в Москву через водителя международного автобуса.

Ничего не подозревая, минчанин согласился. Через несколько часов к нему приехал тот самый житель Брестской области и передал пакет с деньгами. Минчанин отнес его на вокзал, передал водителю и сообщил лжесоседу номер автобуса.

На этом обман не закончился. Жителю Брестской области снова позвонили и заявили, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы аннулировать его, нужно лично оформить кредит в банке. В этот момент мужчина понял, что его обманули, и обратился в милицию.

Сотрудники милиции приехали к минчанину, которого сделали курьером, и выяснили, что деньги уже едут в Москву. Автобус успели остановить на контрольно-пропускном пункте «Дубровка» на границе с Россией. Сбережения — более 6000 долларов и 245 000 российских рублей (почти 9 тысяч белорусских рублей) — вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере).

