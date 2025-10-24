Российские Ту-95 пролетели вдоль границ Японии 1 24.10.2025, 18:42

Токио поднял истребители.

Япония снова зафиксировала активность российской военной авиации у своих границ. 24 октября Воздушные силы страны подняли истребители для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести ядерное оружие, а также истребителей Су-35, пролетевших вдоль японского побережья. Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны Японии обнародовало карту маршрута полета российских самолетов над Японским морем вблизи западного побережья страны.

В Токио отметили, что подобная активность вызывает беспокойство, ведь, по словам министра обороны Синдзиро Коидзуми, Россия проводит военные операции возле Японии почти ежедневно, параллельно ведя войну против Украины.

Инцидент произошел накануне выступления нового премьер-министра Японии Санаэ Такаичи в парламенте. В своей первой речи она отметила необходимость усиления обороноспособности страны на фоне роста угроз со стороны России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com