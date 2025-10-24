ВСУ ликвидировали до сотни россиян на Лиманском направлении 1 24.10.2025, 19:07

Освобожден населенный пункт Торское.

Силы обороны Украины зачистили населенный пункт Торское на Лиманском направлении и уничтожили до сотни российских военных.

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил штурмовой полк «Скеля» 425 на своем YouTube-канале.

Военные отметили, что полностью зачистили от россиян Торское. Протяженность населенного пункта — почти 9 км, и это повлияло на планирование и ход операций, сообщило подразделение.

Военнослужащий с позывным «Скай» рассказал, что работа велась поэтапно: населенный пункт разделили на зоны, каждый подвал и каждый дом обходили и закреплялись в них.

