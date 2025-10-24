Великобритания передаст Украине 5000 новых многоцелевых ракет

Великобритания передаст Украине 5000 новых многоцелевых ракет1
- 24.10.2025, 19:38

Лондон расширяет военное производство.
Власти Великобритании расширят программу производства ракет многоцелевого назначения — с тем, чтобы передать Украине 5 тысяч экземпляров такого оружия для укрепления ПВО, пишет New Voice.
Соответствующее заявление 24 октября в рамках саммита «коалиции решительных» сделал британский премьер-министр Кир Стармер.
«Мы также объявляем об увеличении программы (производства — ред.) в Великобритании, чтобы предоставить Украине 5 тысяч новых ракет многоцелевого назначения. Это позволяет создать новые рабочие места в Белфасте и других городах, а также укрепляет ПВО Украины на ближайшую зиму», — сказал он.
10 октября в Минобороны Британии сообщили, что сотни ракет ПВО были доставлены в Украину на пять месяцев раньше запланированного срока.
Как уточнил британский министр по вопросам обороноспособности и промышленности Люк Поллард, процесс пошел после инвестиций крупнейшего украинского производителя дронов в размере 200 млн фунтов стерлингов в производство дронов в пределах Великобритании, что позволило создать 500 рабочих мест.