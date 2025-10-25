закрыть
25 октября 2025, суббота, 19:18
Стало известно, когда в Украине появится первый шведский Gripen

  • 25.10.2025, 18:44
Стало известно, когда в Украине появится первый шведский Gripen

Зеленский заявил об «историческом шаге».

Украина рассчитывает получить первые шведские истребители Gripen уже в следующем году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию.

«Это амбициозная задача, и её надо выполнить. Сейчас исторический шаг — договорённость со Швецией о боевых самолётах Gripen, и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолётов для Украины, и первые должны появиться в следующем году», — отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что Gripen для Украины — это часть гарантий безопасности.

«Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины ещё не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать», — добавил Зеленский.

