The Telegraph: Кремль впадает в паранойю
- 26.10.2025, 18:25
- 1,232
Путин боится переворота.
В Кремле царят панические настроения, поскольку там «заканчиваются карты» для продолжения «игры», а президент США Дональд Трамп «закручивает гайки».
Об этом в воскресенье, 26 октября, пишет The Telegraph, указывая, что российский диктатор Владимир Путин боится очередного переворота, поскольку позиции РФ наконец начинают ослабевать.
Автор статьи Мелисса Лоуфорд обратила внимание, что в октябре Федеральная служба безопасности страны-агрессора России (ФСБ РФ) возбудила против бизнесмена Михаила Ходорковского и членов Антивоенного комитета России дело о насильственном захвате власти и создании террористического сообщества.
«Путин, похоже, снова считает Ходорковского угрозой», — отмечает автор публикации.
Сам Ходорковский называет обвинения ложью, в свою очередь эксперты утверждают, что это явный признак нового чувства уязвимости Путина.
В комментарии The Telegraph старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине Джон Хербст отметил, что данный шаг свидетельствует о том, что «Кремль впадает в паранойю».