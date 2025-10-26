закрыть
26 октября 2025, воскресенье, 18:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: Кремль впадает в паранойю

  • 26.10.2025, 18:25
  • 1,232
The Telegraph: Кремль впадает в паранойю

Путин боится переворота.

В Кремле царят панические настроения, поскольку там «заканчиваются карты» для продолжения «игры», а президент США Дональд Трамп «закручивает гайки».

Об этом в воскресенье, 26 октября, пишет The Telegraph, указывая, что российский диктатор Владимир Путин боится очередного переворота, поскольку позиции РФ наконец начинают ослабевать.

Автор статьи Мелисса Лоуфорд обратила внимание, что в октябре Федеральная служба безопасности страны-агрессора России (ФСБ РФ) возбудила против бизнесмена Михаила Ходорковского и членов Антивоенного комитета России дело о насильственном захвате власти и создании террористического сообщества.

«Путин, похоже, снова считает Ходорковского угрозой», — отмечает автор публикации.

Сам Ходорковский называет обвинения ложью, в свою очередь эксперты утверждают, что это явный признак нового чувства уязвимости Путина.

В комментарии The Telegraph старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине Джон Хербст отметил, что данный шаг свидетельствует о том, что «Кремль впадает в паранойю».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина