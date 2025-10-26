закрыть
26 октября 2025, воскресенье, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Польши заявил об угрозе с территории Беларуси

5
  • 26.10.2025, 22:01
  • 1,994
Премьер Польши заявил об угрозе с территории Беларуси
Дональд Туск

Россияне могут разместить в нашей стране «Орешник».

Украина готова сражаться с Россией еще два или три года, но я боюсь, что война может продлиться десятилетие, – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Sunday Times, которое газета опубликовала в субботу на своем сайте.

В то же время он предупредил Великобританию, что она не может больше жить в «сладкой иллюзии», что она будет пощажена в случае войны между странами НАТО и Россией. Туск подчеркнул, что если Москва разместит баллистические ракеты «Орешник» на территории Беларуси или Калининграда, то она сможет легко запустить ядерную боеголовку, целью которой станет любая европейская столица, в том числе Лондон. Туск отметил, что «угроза носит глобальный и универсальный характер, прежде всего из-за используемой технологии».

По мнению польского премьера, россияне готовы «уничтожить киберинфраструктуру, связанную с польскими железными дорогами и больницами». «Поэтому вы не можете жить в сладкой иллюзии, (...) что это не ваша война», – добавил он.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина