Премьер Польши заявил об угрозе с территории Беларуси

Премьер Польши заявил об угрозе с территории Беларуси5
- 26.10.2025, 22:01
- 1,994
Россияне могут разместить в нашей стране «Орешник».
Украина готова сражаться с Россией еще два или три года, но я боюсь, что война может продлиться десятилетие, – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Sunday Times, которое газета опубликовала в субботу на своем сайте.
В то же время он предупредил Великобританию, что она не может больше жить в «сладкой иллюзии», что она будет пощажена в случае войны между странами НАТО и Россией. Туск подчеркнул, что если Москва разместит баллистические ракеты «Орешник» на территории Беларуси или Калининграда, то она сможет легко запустить ядерную боеголовку, целью которой станет любая европейская столица, в том числе Лондон. Туск отметил, что «угроза носит глобальный и универсальный характер, прежде всего из-за используемой технологии».
По мнению польского премьера, россияне готовы «уничтожить киберинфраструктуру, связанную с польскими железными дорогами и больницами». «Поэтому вы не можете жить в сладкой иллюзии, (...) что это не ваша война», – добавил он.