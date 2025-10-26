Премьер Польши заявил об угрозе с территории Беларуси 5 26.10.2025, 22:01

1,994

Дональд Туск

Россияне могут разместить в нашей стране «Орешник».

Украина готова сражаться с Россией еще два или три года, но я боюсь, что война может продлиться десятилетие, – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Sunday Times, которое газета опубликовала в субботу на своем сайте.

В то же время он предупредил Великобританию, что она не может больше жить в «сладкой иллюзии», что она будет пощажена в случае войны между странами НАТО и Россией. Туск подчеркнул, что если Москва разместит баллистические ракеты «Орешник» на территории Беларуси или Калининграда, то она сможет легко запустить ядерную боеголовку, целью которой станет любая европейская столица, в том числе Лондон. Туск отметил, что «угроза носит глобальный и универсальный характер, прежде всего из-за используемой технологии».

По мнению польского премьера, россияне готовы «уничтожить киберинфраструктуру, связанную с польскими железными дорогами и больницами». «Поэтому вы не можете жить в сладкой иллюзии, (...) что это не ваша война», – добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com