Дроны подожгли нефтебазу под Москвой 2 27.10.2025, 9:19

6,182

Точный удар ВСУ.

В Московской области произошел пожар на нефтебазе после атаки дронов. По информации из телеграм-каналов, 26 октября была атакована нефтебаза в Серпухове. Инцидент произошел после того, как в столице России была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что местная противовоздушная оборона сбила дрон, который приближался к городу, а на месте падения обломков работают экстренные службы.

Как писал сайт Charter97.org, Москву и Московскую область массово атаковали дроны.

