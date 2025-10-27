Дроны подожгли нефтебазу под Москвой

Дроны подожгли нефтебазу под Москвой2
27.10.2025, 9:19
Точный удар ВСУ.
В Московской области произошел пожар на нефтебазе после атаки дронов. По информации из телеграм-каналов, 26 октября была атакована нефтебаза в Серпухове. Инцидент произошел после того, как в столице России была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что местная противовоздушная оборона сбила дрон, который приближался к городу, а на месте падения обломков работают экстренные службы.
Как писал сайт Charter97.org, Москву и Московскую область массово атаковали дроны.