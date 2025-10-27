закрыть
27 октября 2025, понедельник, 9:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Москву массово атаковали дроны

6
  • 27.10.2025, 8:05
  • 7,524
Москву массово атаковали дроны
Коллаж: Focus.ua

Под Кремлем заметили солдат с установленным на пикап пулеметом.

В Москве и Московской области страны-агрессора РФ вечером 26 октября было слышно взрывы, поднялся дым в районе посёлка Коммунарка. Местные власти заявили об атаке дронов, а под Кремлём заметили солдат с установленным на пикап пулемётом.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что противовоздушная оборона якобы ликвидировала по меньшей мере 26 БПЛА. Также он отмечал, что «на местах падения обломков работали специалисты экстренных служб».

Telegram-канал Exilenova+ показал фотографии пожара на территории Серпуховской нефтебазы, которая находится в Московской области. Возможно, по объекту попал беспилотник, хотя эта информация пока что не подтверждена. Добавим, что угроза ударов БПЛА была объявлена в регионе до того, как на нефтебазе что-то загорелось.

Позже в сети появилась фотография российских военнослужащих в форме, вооружённых пулемётом.

Такую «мобильную группу ПВО» заметили прямо под Кремлём. По информации СМИ, диктатора Владимира Путина «эвакуировали».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина