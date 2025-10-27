Москву массово атаковали дроны 6 27.10.2025, 8:05

7,524

Коллаж: Focus.ua

Под Кремлем заметили солдат с установленным на пикап пулеметом.

В Москве и Московской области страны-агрессора РФ вечером 26 октября было слышно взрывы, поднялся дым в районе посёлка Коммунарка. Местные власти заявили об атаке дронов, а под Кремлём заметили солдат с установленным на пикап пулемётом.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что противовоздушная оборона якобы ликвидировала по меньшей мере 26 БПЛА. Также он отмечал, что «на местах падения обломков работали специалисты экстренных служб».

Telegram-канал Exilenova+ показал фотографии пожара на территории Серпуховской нефтебазы, которая находится в Московской области. Возможно, по объекту попал беспилотник, хотя эта информация пока что не подтверждена. Добавим, что угроза ударов БПЛА была объявлена в регионе до того, как на нефтебазе что-то загорелось.

Позже в сети появилась фотография российских военнослужащих в форме, вооружённых пулемётом.

Такую «мобильную группу ПВО» заметили прямо под Кремлём. По информации СМИ, диктатора Владимира Путина «эвакуировали».

