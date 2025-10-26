В Московской области РФ прогремели взрывы3
- 26.10.2025, 21:07
Под атакой дронов оказались российские военные аэродромы.
В Московской области РФ прогремели взрывы в районе аэродрома, где базируется стратегическая авиация россиян. Также под атакой аэродром «Шайковка» и аэропорт «Калуга» в Калужской области РФ.
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
«На Московщине и в других регионах РФ под атакой военные аэродромы», – коротко написал Коваленко, не вдаваясь в подробности.
Тем временем российские СМИ предоставляют больше информации. По данным московских каналов, ударными беспилотниками якобы был атакован аэродром, где размещена стратегическая авиация российских оккупантов – бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, заметил сайт «РБК-Украина».
При этом название атакованного аэродрома россияне не приводят. Но военных аэродромов в Московской области не очень много – например, самые известные из них, где может базироваться стратегическая авиация, это «Чкаловский» и «Кубинка».
Кроме Московской области, взрывы прогремели в Калужской области. Там под атакой оказались аэродром «Шайковка», на котором базируются бомбардировщики Ту-22М3, а также местный аэропорт «Калуга». В области объявлен план «Ковер».