Фридрих Мерц: Оборона Вильнюса — это оборона Берлина 27.10.2025, 11:01

1,736

Фридрих Мерц

В столице Литвы откроют памятную доску со словами канцлера Германии.

В Вильнюсе в ноябре планируется открыть памятную доску со словами канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщает Delfi.

«Слова Мерца, сказанные во время ввода в строй немецкой бригады, планируют увековечить в ноябре этого года», – указали представители муниципалитета.

Такое решение горсовет принял на заседании в августе.

На памятной доске будет цитата Мерца, его слова, произнесенные в Вильнюсе в мае: «Безопасность Литвы – это и наша безопасность. Оборона Вильнюса – оборона Берлина». Эта фраза будет также написана на английском и на немецком языках.

Памятная доска появится на стене Ратуши, со стороны ул. Вокечю.

В 2002 году тогдашний президент США Джордж Буш, посетивший Литву, сделал аналогичное заявление, выступая перед литовцами, собравшимися у Вильнюсской ратуши. Он заявил: «Любой, кто выберет Литву своим врагом, станет врагом Соединенных Штатов». Эта фраза Дж. Буша также увековечена на памятной доске на здании Вильнюсской ратуши.

