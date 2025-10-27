Фридрих Мерц: Оборона Вильнюса — это оборона Берлина
В столице Литвы откроют памятную доску со словами канцлера Германии.
В Вильнюсе в ноябре планируется открыть памятную доску со словами канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщает Delfi.
«Слова Мерца, сказанные во время ввода в строй немецкой бригады, планируют увековечить в ноябре этого года», – указали представители муниципалитета.
Такое решение горсовет принял на заседании в августе.
На памятной доске будет цитата Мерца, его слова, произнесенные в Вильнюсе в мае: «Безопасность Литвы – это и наша безопасность. Оборона Вильнюса – оборона Берлина». Эта фраза будет также написана на английском и на немецком языках.
Памятная доска появится на стене Ратуши, со стороны ул. Вокечю.
В 2002 году тогдашний президент США Джордж Буш, посетивший Литву, сделал аналогичное заявление, выступая перед литовцами, собравшимися у Вильнюсской ратуши. Он заявил: «Любой, кто выберет Литву своим врагом, станет врагом Соединенных Штатов». Эта фраза Дж. Буша также увековечена на памятной доске на здании Вильнюсской ратуши.