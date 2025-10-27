Танкерные компании стали отказываться возить российскую нефть 27.10.2025, 12:34

Санкции США сработали.

Греческие танкерные компании, которые, по оценкам Института Брукингса, перевозят треть российской нефти, уходящей на экспорт из западных портов, стали отказывать от работы с российскими нефтяниками из-за санкций администрации Дональда Трампа, пишет The Moscow Times.

Участие греческих судовладельцев, которые в этом году каждый месяц вывозили на экспорт от 10 до 20 млн баррелей российской нефти ежемесячно, в конце октября сократилось до минимума, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников агентства, сейчас перевозками сорта Urals занимаются в основном танкеры теневого флота. При этом ставки фрахта заметно выросли после ужесточения санкционного режима. Перевозка одной партии Urals из Приморска и Усть-Луги в индийские порты превысила $8 млн против $7 млн в начале месяца. При этом отдельные перевозчики взвинтили цены до $10 млн за рейс, рассказали источники Reuters.

Президент США Дональд Трамп в минувшую среду ввел блокирующие санкции против «Роснефти» и «Лукойла» — двух крупнейших нефтяных компаний России, на которые приходится половина добычи в стране и каждый второй баррель экспорта. Одновременно Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций внес в «черные списки» еще 117 танкеров теневого флота, увеличив их общее количество до 558.

«Теневой флот» перевозит примерно половину российской нефти. Остаток возят танкеры, либо принадлежащие владельцам из стран G7, либо застрахованные западными странами, показывают подсчеты финского центра CREA.

