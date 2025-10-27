Треть россиян заявили о нехватке денег на еду 5 27.10.2025, 14:19

Экономика РФ буксует, инфляция съедает зарплаты, цены на продукты бьют рекорды.

Российские граждане все мрачнее смотрят на перспективы национальной экономики, несмотря на усилия госпропаганды уверяющей, что санкции пошли стране на пользу, а запад завидует экономическим успехам Кремля.

Несмотря на рост зарплат и минимальную в истории безработицу, 31% россиян жалуются, что им не хватает денег на еду, показал опрос Gallup. И хотя эта доля ниже, чем во время кризиса пандемии (тогда такие ответы давали более 40%), она существенно превышает значения, которые наблюдались до аннексии и Крыма и начала противостояния с Западом — 17% в 2013 году.

Одновременно все больше россиян говорят об ухудшении экономической ситуации в своих регионах, выяснили социологи Gallup. В 2025 году такой ответ дали 39% опрошенных против 33% годом ранее, 34% в 2023 году и 29% в 2022-м.

Пессимизм в отношении экономики стал одним из рекордных за 20 лет исследований: хуже россияне оценивали положение дел лишь во время глобального финансового кризиса 2009 года (40%) и в годы Covid-19 (45-50%).

Для сравнения: в начале 2010х, когда нефть стоила дороже $100 за баррель, а идеи войны с Западом были уделом маргиналов, на плачевное положение в экономике жаловались 19-24% россиян, то есть практически вдвое меньше.

«Рекордно низкий уровень безработицы и высокие темпы роста заработной платы совпали с более позитивным отношением россиян к рабочим местам и доходам, однако высокая инфляция, недоступность продуктов питания и сохраняющееся неравенство обнажают более глубокие проблемы», — пишет Gallup.

Продовольственная инфляция опережает общий рост цен, а розничные цены на картофель — ключевой элемент продовольственной корзины бедных — с начала 2024 года подскочили на 167%. Все это подчеркивает «хрупкость» экономической стабильности в России, полагают эксперты Gallup.

Накачанная триллиоными расходами на гособоронзаказ российская экономика прибавила 4,1% в 2023 году и 4,3% в 2024-м, а темпы роста зарплат, согласно Росстату, установили 16-летний рекорд.

Но военный бум выдохся в 2025 году, когда ЦБ был вынужден резко поднять процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию и затормозить рост денежной массы. Годовые темпы роста российского ВВП к концу лета практически обнулились (0,4%), а с января по август экономика сократилась на 0,6%, согласно расчетам ИПН РАН.

Правительство, которое изначально обещало Кремлю 2,3% экономического роста, снизило прогноз до 1%. А международный валютный фонд ждет, что экономика прибавит лишь 0,6% и не сможет ускориться в 2026 году (прогноз фонда — 1%).

