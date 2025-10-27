DW: В Германии заподозрили политическую партию в шпионаже в пользу России 27.10.2025, 18:32

«Альтернатива для Германии» может оказаться под запретом.

В Германии усиливаются подозрения в том, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) может собирать данные о критической инфраструктуре страны и передавать их России. С таким обвинением выступил министр внутренних дел федеральной земли Тюрингия Георг Майер, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

По словам политика, представители AfD в Тюрингии направили в парламент 47 детализированных запросов о транспортных сетях, водоснабжении, энергетике и цифровых системах страны. «Создается впечатление, что AfD выполняет задания, полученные из Кремля», — заявил Майер.

Особый интерес, по его словам, партия проявляет к IT-системам и оборудованию полиции, включая технологии обнаружения и подавления дронов.

Лидер тюрингенского отделения AfD Бьорн Хекке, официально признанный спецслужбами праворадикалом, отверг обвинения, заявив, что партия лишь «выполняет свой конституционный долг — контролировать правительство». Он также пригрозил подать на Майера в суд за клевету.

Однако опасения разделяют и на федеральном уровне. Глава парламентского комитета по надзору за разведслужбами Марк Хенрихманн заявил, что «Путин использует AfD как послушный инструмент», и напомнил, что депутатам от AfD запрещено участвовать в работе секретных парламентских комиссий.

AfD неоднократно обвинялась в тесных связях с Россией. Отдельные депутаты участвовали в пророссийских форумах, публиковались в изданиях, связанных с Кремлем, и высказывались в поддержку Путина.

Майер заявил, что вопрос возможного «предательства» должен быть включен в обсуждение потенциального запрета партии: «AfD не только антиконституционна по своей идеологии, но и представляет угрозу нашей демократии через связи с авторитарными режимами», — подчеркнул он.

